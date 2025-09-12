Playoffs All-Time de la commu conference demi-finale 2/2 : Lakers vs Spurs et Celtics vs Bucks

Salut à tous !

 

Los Angeles Lakers :

Magic Johnson

Kobe Bryant

Jerry West

KAJ

Shaquille O'Neal

 

vs

 

San Antonio Spurs :

Tim Duncan

David Robinson

Manu Ginobili

Tony Parker

Victor Wenbanyama

 

et

 

Boston Celtics :

Larry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

 

vs

 

Milwaukee Bucks :

Giannis Antetokumpo

KAJ

Oscar Robertson

Ray Allen

Glenn Robinson

 

 

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

 

Tableau des demi finales de conf :

WEST

5 Phoenix vs 4 Houston   2 - 4

3 LAL vs 11 San Antonio

EAST

1 Indiana vs 4 Philadelphia  1 - 4

6 Boston vs Milwaukee

 

bon vote, vous avez jusqu'à samedi soir

david rault
Lakers en 6.belle bataille interieur. Mais shaq domine l'amiral, et kareem et duncan s'annihilent. Kobe et magic font la Diff sur les lignes arrieres. Et le logo acheve le'travail.
Bucks en 7, sur un match de basket actuel, injouable pour boston. Giannis et prime KAJ, dominent la Peinture C's. Larry tire son epingle du jeu. Mais ray ray acheve tout .
François Castellare
Lakers 0-4 Spurs
Celtics 4-3 Bucks
