Playoffs All-Time de la commu conference demi-finale 2/2 : Lakers vs Spurs et Celtics vs Bucks

Salut à tous !
Los Angeles Lakers :
Magic Johnson
Kobe Bryant
Jerry West
KAJ
Shaquille O'Neal
vs
San Antonio Spurs :
Tim Duncan
David Robinson
Manu Ginobili
Tony Parker
Victor Wenbanyama
et
Boston Celtics :
Larry Bird
Bill Russell
Kevin McHale
Bob Cousy
Paul Pierce
vs
Milwaukee Bucks :
Giannis Antetokumpo
KAJ
Oscar Robertson
Ray Allen
Glenn Robinson
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Tableau des demi finales de conf :
WEST
5 Phoenix vs 4 Houston 2 - 4
3 LAL vs 11 San Antonio
EAST
1 Indiana vs 4 Philadelphia 1 - 4
6 Boston vs Milwaukee
bon vote, vous avez jusqu'à samedi soir
Bucks en 7, sur un match de basket actuel, injouable pour boston. Giannis et prime KAJ, dominent la Peinture C's. Larry tire son epingle du jeu. Mais ray ray acheve tout .
Celtics 4-3 Bucks