Playoffs All-Time de la commu conference demi-finale 2/2 : Lakers vs Spurs et Celtics vs Bucks

Salut à tous !

Los Angeles Lakers :

Magic Johnson

Kobe Bryant

Jerry West

KAJ

Shaquille O'Neal

vs

San Antonio Spurs :

Tim Duncan

David Robinson

Manu Ginobili

Tony Parker

Victor Wenbanyama

et

Boston Celtics :

Larry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

vs

Milwaukee Bucks :

Giannis Antetokumpo

KAJ

Oscar Robertson

Ray Allen

Glenn Robinson

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Tableau des demi finales de conf :

WEST

5 Phoenix vs 4 Houston 2 - 4

3 LAL vs 11 San Antonio

EAST

1 Indiana vs 4 Philadelphia 1 - 4

6 Boston vs Milwaukee

bon vote, vous avez jusqu'à samedi soir