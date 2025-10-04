Deandre Ayton, une implication défensive qui peut durer ? 👀

Pour ses grands débuts avec les Los Angeles Lakers, Deandre Ayton a livré une performance assez paradoxale. Face aux Phoenix Suns (81-103) en pré-saison, l'intérieur a marqué 1 point à 0/2 aux tirs. Discret sur le plan offensif, il s'est cependant bien comporté en défense.

En 18 minutes, le Bahaméen a compilé 8 rebonds et 2 contres. Avec une vraie présence dans la raquette pour dissuader les offensives des Suns. Face à la presse, Ayton a insisté sur sa volonté d'être impliqué défensivement.

"Je voulais montrer à l'équipe que je suis plus investi en défense, plutôt qu'en attaque. Et je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour faire des statistiques. Je suis ici car je suis prêt à tout faire pour le bien des Lakers.

Et vous le savez, mon objectif c'est d'être le protecteur à l'intérieur. Je veux vraiment devenir cette ancre défensive", a assuré l'ex-joueur des Portland Trail Blazers.

Si ce discours est sincère, il s'agit d'une excellente chose pour les Lakers. En attaque, je ne m'inquiète absolument pas pour l'apport d'Ayton. Grâce à Luka Doncic, absent contre les Suns, il va avoir des paniers faciles et mettre ses points.

Par contre, les Lakers ont besoin de son implication totale en défense. Ils ont besoin d'un protecteur défensif à l'intérieur. Et si (et c'est un gros si) Deandre Ayton gomme sa nonchalance avec une implication de tous les instants, il peut être déterminant dans la saison de Los Angeles.