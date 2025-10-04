Luka Doncic, le plan des Lakers sur cette préparation

Après sa participation à l'Euro cet été, le meneur des Los Angeles Lakers Luka Doncic va avoir une préparation particulière.

La pré-saison a débuté pour les Los Angeles Lakers avec un revers face aux Phoenix Suns (81-103). Une défaite concédée sans Luka Doncic et LeBron James. Et le Slovène ne sera également pas présent pour défier les Golden State Warriors dimanche.

Pourtant, l'ex-joueur des Dallas Mavericks ne souffre d'aucun problème physique. Mais après sa participation à l'Euro cet été, le Slovène dispose d'un programme personnalisé. Ainsi, les Angelenos veulent le protéger pour avoir une vision sur le long terme.

"En tant que coach, tu as toujours envie d'avoir tes gars sur le terrain. Mais on veut être intelligent avec les deux (Luka et LeBron, ndlr). Les deux situations sont différentes, mais on va les traiter de la même manière.

Luka va jouer, à un moment, sur cette pré-saison. On va utiliser la semaine prochaine pour lui permettre d'être dans une bonne forme. Il était bien sur les deux premiers jours du camp. Cela a du sens par rapport à son été.

Il est bien physiquement et mentalement. Donc on va juste continuer de monter en puissance", a annoncé le coach californien JJ Redick face à la presse.

Une gestion logique de la part des Lakers. Pour nourrir des ambitions sur cet exercice 2025-2026, ils auront besoin d'un Luka Doncic en grande forme.

