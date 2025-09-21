Quand Steven Adams emmène Kevin Durant… à la pêche

Steven Adams a sorti les cannes et Kevin Durant a suivi, version carte postale “grand air” à quelques jours du coup d’envoi. Les photos postées montrent le pivot des Rockets en guide, KD en vacancier appliqué (et sacrément sec !), et des prises qui feraient rougir un traîneau de truites. Ambiance old friends heureux de se retrouver.

ps: le poisson que tient Adams est impressionnant ! Imaginez-le dans les bras d'un gars normal... oO

Quoi qu'il en soit, même si elle est assez futile, on le reconnait, cette scène représente tout ce qu’on aime dans une intersaison qui s’étire : une superstar qui plante la ligne au lieu de planter des pull-ups, un poste 5 qui connaît les bons coins mieux que la raquette, et une parenthèse de sérénité avant le tumulte. On s’imagine presque Adams donner des tips à KD : “patience, bro”, façon box-out sur un sandre capricieux.

Petit clin d’œil aux nostalgiques : ce duo a partagé des joutes sous le maillot du Thunder, écran solide d’Adams, pull-up létal de Durant. Là, même chorégraphie mais version nature. L’un ancre, l’autre déroule. Et quelque part, c’est la métaphore parfaite d’une pré-saison réussie : ancrer le corps, dérouler la tête (fallait aller la chercher celle-ci.... ^^)

Certains entretiennent la forme à la salle (coucou Joel), d’autres préfèrent faire ça en mer. Kevin Durant rentre avec une mine détendue, Adams avec une réputation confirmée de pape du plein air. La NBA peut revenir, les gars ont déjà ferré la zen attitude.