Les images ont fait le tour des réseaux : Joel Embiid apparaît nettement affûté sur une vidéo d’entraînement publiée par les Philadelphia 76ers. Signe supplémentaire qui rassure les fans : le MVP 2023 s’entraîne sans genouillère. Après une saison 2024-25 plombée par le genou gauche, ce “slim Embiid” rappelle le virage physique de Luka Doncic et relance l’idée qu’une perte de poids bien maîtrisée peut alléger la charge sur les genoux d’un pivot de 2,13 m.

Dans le détail, plusieurs médias U.S. ont souligné le changement de silhouette du Camerounais lors de cette séquence d’entraînement diffusée mi-septembre. Le site Athlon Sports a parlé d’un “dramatic change in appearance”, pendant que Larry Brown Sports pointait des photos où l’on devine un Embiid plus sec qu’à l’accoutumée. Sur les images, on remarque aussi Paul George en salle de musculation, autre signal positif pour Philly avant le camp. Rien d’officiel sur un “poids cible”, mais la tendance est visible.

Joel Embiid looking slim at Sixers practice today 👀 via @sixers pic.twitter.com/z2l22OIw32 — ProphetX Hoops (@ProphetXHoops) September 16, 2025

En février dernier, Joel Embiid avait été mis à l’arrêt pour la fin de saison 2024-25 en raison de son genou gauche, l’objectif étant de traiter enfin ces pépins à répétition. Revoir le franchise-player sur le parquet à la mi-septembre, en appui libre et sans protection apparente, change l’ambiance à deux semaines de la reprise. Dans une interview publiée cet été, Embiid avait d’ailleurs glissé un aveu sur sa gestion passée : « J'aurais aimé avoir quelqu'un pour me parler... mais quand on est jeune », signe d’un virage de méthode à 30 ans passés.

Le parallèle avec Luka Doncic est tentant sur la forme comme sur le fond. La star slovène a assumé un reset physique ces derniers mois (intermittent fasting, ≥ 250 g de protéines/jour, travail hors basket), détaillé par Men’s Health. Résultat : silhouette affinée, meilleur tonus, et un discours très cadré sur la prévention des inflammations. Sans transposer à l’identique au profil d’un pivot de 130 kilos, l’exemple montre qu’un focus nutrition/prépa peut vite produire des effets visibles… et utiles pour les articulations. Pour Joel Embiid, toute réduction de masse grasse et optimisation de la force fonctionnelle peut mécaniquement baisser les contraintes sur le genou lors des changements d’appuis, pivots et réceptions.

Sportivement, l’enjeu est majeur pour les Philadelphia 76ers : un Embiid disponible et mobile dès octobre permettrait un démarrage fort et offrirait à Nick Nurse un canevas plus simple autour du duo Embiid–Paul George. Au-delà du “summer shape”, c’est la durabilité qui fera foi : fréquence des back-to-backs joués, minutes autour de 32-34 plutôt que 37-38, et un suivi fin de la charge. Si le nouveau cadre est tenu, Philly peut viser le top-4 à l’Est, d’autant que le niveau réel de contenders comme Boston (Tatum out pour la saison) ou Indiana (Haliburton, idem). Dans l’immédiat, la priorité reste simple : confirmer à l’entraînement que ce “slim Embiid” n’est pas qu’une photo virale, mais la base d’une saison régulière plus fluide, avec moins de trous d’air liés au genou.

La vidéo de l'entrainement de Joel Embiid avec les Sixers :