Luka Doncic allégé de 14 kilos : merci LeBron James ?

Luka Doncic a perdu 14 kg cet été, métamorphose physique impressionnante attribuée à son coéquipier LeBron James. Un changement spectaculaire… mais suffira-t-il à le maintenir au sommet ?

Cet été, Luka Doncic n’a pas choisi de se prélasser : selon les sources, le MVP slovène a perdu 31 livres — soit environ 14 kg — pour atteindre un niveau de forme optimale pour la nouvelle saison NBA.

Cette transformation, beaucoup plus qu’un simple fait physique, a pris la dimension d’un véritable symbole. Les Lakers, via leur entraîneur adjoint Greg St. Jean, soulignent l’effet miroir que LeBron James peut exercer sur son coéquipier : "Le fer aiguise le fer… Quand on est entouré de grands joueurs, on ne peut que vouloir progresser. " Un hommage discret, mais qui en dit long sur l'influence du King.

LeBron, fidèle à son image, ne s’arrête jamais. "À 5 h du matin, il bosse encore son corps", rapporte le coach. Une routine physique qui motive toute l'équipe — et certainement Luka.

Ce reconditionnement intervient quelques mois après l’arrivée retentissante de Luka Doncic aux Lakers, dans le trade majeur contre Anthony Davis. Un changement de franchise, une nouvelle équipe, et une émulation immédiate avec une légende encore au sommet.

Au-delà de l’effet buzz, cette perte de poids est stratégique. Pour un joueur aussi complet que Doncic, une amélioration de l’efficacité physique pourrait renforcer son impact défensif, sa mobilité latérale, son endurance, et sa capacité à dominer les fins de match. Reste à savoir si le moteur tiendra sur la distance — la saison NBA ne pardonne aucun relâchement.