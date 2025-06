Le 2e tour de la Draft NBA 2025 s'est tenu cette nuit et ce sont pas moins de trois autres Français, Noah Penda (en #32 à Orlando), Maxime Raynaud (en #42 à Sacramento) et Mohamed Diawara (en #51 à New York) qui ont été sélectionnés. Après, Noa Essengue (à Chicago), Joan Beringer (à Minnesota) et Nolan Traoré (à Brooklyn), six basketteurs tricolores ont vu leur nom appelé dans cette Draft 2025.

Draft 2025 : Tous les picks du 1er tour

Le 2e tour de la Draft NBA 2025

31- Rasheer Fleming (Minnesota)- tradé à Phoenix

32- Noah Penda (Boston) - tradé à Orlando

33- Sion James (Charlotte)

34- Ryan Kalkbrenner (Atlanta)

35- Johni Broome (Philadephie)

36- Adou Thiero (Phoenix) - tradé aux Lakers

37- Chaz Lanier (Detroit)

38- Kam Jones (San Antonio)

39- Alijah Martin (Toronto)

40- Micah Peavy (Washington)

41- Koby Brea (Golden State) - tradé à Phoenix

42- Maxime Raynaud (Sacramento)

43- Jamir Watkins (Utah)

44- Brooks Barnhizer (Oklahoma City)

45- Rocco Zikarsky (Chicago) - tradé aux Lakers

46- Amari Williams (Orlando) - tradé à Boston

47- Bogoljub Markovic (Milwaukee)

48- Javon Small (Memphis)

49- Tyrese Proctor (Cleveland)

50- Kobe Sanders (New York) - tradé aux Clippers

51- Mohamed Diawara (LA Clippers) - tradé à New York

52- Alex Toohey (Phoenix) - tradé à Golden State

53- John Tonje (Utah)

54- Taelon Peter (Indiana)

55- Lachlan Olbrich (LA Lakers)

56- Will Richard (Memphis)

57- Max Shulga (Orlando) - tradé à Boston

58- Saliou Niang (Cleveland)

59- Jahmal Mashack (Houston) - tradé à Golden State