Villeneuve remporte l’Eurocup, Carla Leite MVP

Villeneuve d'Ascq a remporté la deuxième Eurocup de son histoire, 10 ans après, en remportant le match retour de la finale contre les Espagnoles de Ferrol (84-70). Les Nordistes avaient déjà fait un premier pas en remportant le match aller là-bas et elles ont confirmé leur domination à domicile.

En difficulté en championnat, où elles ne conserveront pas le titre acquis l'an dernier, les Guerrières ont bien négocié ce grand rendez-vous, notamment Carla Leite. La pépite qui devrait faire ses débuts en WNBA cette saison sous le maillot des Golden State Valkyries, a été élue MVP de la finale. L'internationale française a compilé plus de 20 points et 6 passes de moyenne sur l'ensemble des deux rencontres et n'a pas volé ce trophée.