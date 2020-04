Un « The Last Dance » pour Kobe Bryant ? Les images existent…

Verra-t-on un jour un documentaire du type "The Last Dance" mais autour de Kobe Bryant ? Rien n'est sûr, si ce n'est que les images existent. Dans son podcast sur The Ringer, Bill Simmons raconte que le "Black Mamba" s'est fait suivre sur les deux dernières saisons de sa carrière avec les Los Angeles Lakers, justement dans le but de produire un contenu à l'avenir. On ne sait pas si quelqu'un a prévu d'utiliser toutes ces heures de vidéos pour en faire quelque chose, mais Simmons a eu vent de quelques séquences cocasses.

Il a raconté l'une d'entre elles à l'occasion. Elle implique Kobe Bryant, D'Angelo Russell et tourne autour de "l'affaire Nick Young". Pour rappel, D'Angelo Russell avait posté une vidéo de Young en train d'admettre qu'il trompait sa compagne de l'époque, l'artiste Iggy Azalea.

"Il avait une équipe de cameramans qui le suivaient partout. On dit - et je sais que c'est vrai même si ce n'est pas public - qu'on y voit D'Angelo Russell en train de s'excuser auprès de l'équipe pour le truc avec Nick Young. Tout le monde est là et il y a de l'émotion. A la moitié du speech, Kobe Bryant débarque avec les caméras et lâche : 'Qu'est-ce que vous foutez les gars putain ?' et se moque d'eux. En tout cas, ça parle pas mal des images qu'il y a sur Kobe et des gens s'interrogent pour savoir s'il y a matière à faire quelque chose".

Kobe Bryant avait, sans surprise, voulu rendre la chose assez cinématographique. Il se dit que certains temps morts se sont déroulés de manière un peu théâtrale cette saison-là.

Malheureusement, le décès tragique de Kobe Bryant en janvier dernier met forcément du plomb dans l'aile au projet. Michael Jordan a pu être longuement interrogé sur les images présentes dans The Last Dance et c'est aussi ce qui fait la force de ce documentaire.