Les prochains jours risquent d'être compliqués pour certaines franchises NBA. Si elle avait été (un peu) épargnée pour le moment, les tests positifs s'enchaînent depuis 24 heures. Et on peut penser que quelques effectifs seront amoindris pour les rencontres à venir. Il y a bien entendu les Sixers qui ne sont aujourd'hui que six à pouvoir fouler un parquet. Les Mavericks également vont être dans le dur.

The Athletic révèle que trois texans ont été mis à l'isolement. Une information confirmée par ESPN. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Josh Richardson, Jalen Brunson et Dorian Finney-Smith. Le rapport ne spécifie pas lesquels sont positifs et lesquels sont cas contact. C'est en tout un gros coup dur pour les Mavericks, sixièmes de l'Ouest (4-4), qui vont affronter le Magic, les Pelicans, les Hornets, les Bucks et les Bulls dans les sept prochains jours. Sans compter que Trey Burke était déjà forfait.

Heureusement, Luka Doncic commence à monter en régime et le Slovène va devoir encore redoubler d'efforts pour ramener ne serait-ce qu'une ou deux victoires de ce petit périple.

Luka Doncic monte doucement en température