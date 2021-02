Michael Jordan et Kobe Bryant ont été des champions du Slam Dunk Contest. LeBron James n'a jamais osé. Voilà ce qu'en dit Richard Jefferson.

Lorsque LeBron James décidera de prendre sa retraite - le plus tard possible s'il vous plaît - il restera une petite frustration pour ses fans. Jamais ils ne sauront ce qu'aurait donné le "King" au Slam Dunk Contest du All-Star Game. Aurait-il pu se servir de cette plateforme pour ajouter un pan spectaculaire à sa carrière de toute façon légendaire, à la façon d'un Michael Jordan ou d'un Kobe Bryant ? Ou n'était-il finalement pas fait pour ce contexte de concours ?

Si LeBron James n'a jamais inscrit son nom sur la liste des candidats, Richard Jefferson, son ancien coéquipier chez les Cleveland Cavaliers, sait pourquoi. Lors d'une discussion avec Kendrick Perkins dans l'émission First Take, "RJ" n'a pas fait de langue de bois au sujet de son ami.

A la base, tout partait de la possible participation de Zion Williamson lors du concours au All-Star Game 2021. C'est là que le "Chosen One" a pris une balle perdue.

Richard Jefferson : "Je pense que Zion Williamson a besoin de ce Dunk Contest. Quand on voit ce que ce concours a eu comme effet sur des joueurs comme Michael Jordan, Vince Carter... C'est une occasion où tout le monde peut voir ce dont tu es capable et ta créativité. Les gamins aujourd'hui ont grandi en voyant Zion dunker sur Youtube. Là, c'est son moment. Il y a plein de Dunk Contests, mais un seul All-Star Game. Il faut qu'il rejoigne ce groupe. Si Zion ne fait pas le Slam Dunk Contest, c'est qu'il aura eu peur. C'est dit". Kendrick Perkins : "Tu ne peux pas dire ça. Sinon ça voudrait dire que tu oserais penser que LeBron James aussi a eu peur". Richard Jefferson : "LeBron a peur à 100% ! Il n'a jamais voulu de ça. Il n'avait pas ce côté sexy en lui".

On attend la réponse de LeBron James, mais on voit ce que veut dire Jefferson. Peut-être LeBron ne s'est-il jamais vu comme un dunkeur créatif. Pour ce qui est de la détente, de la puissance et des qualités athlétiques tout court, il n'a toujours aucun souci à envoyer des caramels assez dingues pour un joueur de 36 ans...