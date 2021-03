Comment Lonzo Ball prouve aux Pelicans qu’ils ont bien fait de miser sur lui

Lonzo Ball enchaîne les bonnes performances avec les New Orleans Pelicans et il s'affirme comme un joueur solide en NBA.

LaMelo Ball fait jumper les foules et il se dirige tout droit vers le trophée de Rookie Of The Year. Une récompense qui a échappé à son grand-frère, Lonzo Ball, pourtant drafté en deuxième position en 2017. Contrairement au jeune meneur des Charlotte Hornets, celui des New Orleans Pelicans a mis du temps à lancer pleinement sa carrière. Mais là, il monte vraiment en puissance depuis plusieurs semaines maintenant.

LaMelo Ball a tué la course au Rookie of the Year, il faut s’incliner

Zo ne fait pas autant le buzz que Melo ou que ses coéquipiers Zion Williamson et Brandon Ingram. Mais ses performances méritent d’être soulignées. Parce qu’il enchaîne les prestations solides. Rien que hier soir, le joueur de 23 ans compilait 23 points à 9 sur 16 aux tirs, 7 rebonds et 8 passes lors d’une belle victoire contre le Jazz (129-124). Et ce n’est pas juste un bon match isolé. La régularité dont il fait preuve est vraiment encourageante.

Il pointe à 14,8 points, 4,3 rebonds et 5,2 passes cette saison, à 43% de réussite aux tirs et quasiment 40% derrière l’arc. Il est d’ailleurs en constante progression à trois-points. Longtemps critiqué pour sa mécanique, Lonzo Ball a corrigé sa gestuelle et il est efficace de loin. Le laisser libre, ça devient dangereux pour les adversaires. Il apporte une touche de spacing à une équipe des Pelicans qui en a bien besoin.

Sur les dix derniers matches, il affiche même 17 points et 6 passes à 44% à trois-points. Le tout en défendant dur ! Les dirigeants de New Orleans ont bien fait de ne pas l'échanger alors que son nom circulait dans les rumeurs de transferts récemment. Il a pris son temps mais le point guard devient une valeur sûre en NBA.