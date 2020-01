Montrezl Harrell et Kawhi Leonard ont vivement critiqué le niveau actuel des Los Angeles Clippers et pointé du doigt ce qui n'allait pas.

Les Los Angeles Clippers ne sont pas encore au niveau qu'ils aimeraient atteindre avant les playoffs. Si les Californiens sont dans le bon wagon pour avoir l'avantage du terrain en post-saison, leur dynamique n'est pas encore épanouissante. Après la très lourde défaite à domicile contre les Memphis Grizzlies samedi, il y avait clairement de l'amertume chez certains membres de l'équipe. Montrezl Harrell n'a pas caché la frustration et les problèmes qui habitent le vestiaire des Angelenos à l'heure actuelle.

"Nous ne sommes pas une grande équipe. C'est quelque chose que vous devez vous sortir de la tête. On est ensemble seulement depuis cette saison. Deux joueurs de notre équipe n'étaient pas là l'an dernier et l'un d'entre eux a même gagné un titre NBA avec une équipe complètement différente. Soit on se réveille et on y arrive maintenant, soit on se dirige vers une saison complète avec des hauts et des bas", a expliqué Harrell à Ohm Youngmisuk d'ESPN.

Le journaliste a ensuite demandé à Harrell d'évoquer l'atmosphère dans le vestiaire après cette défaite dont Paul George était absent. Sa réponse a de quoi interpeller.

"Je ne sais pas, mon frère. C'est peut-être un autre problème".

Pendant que l'energizer des Clippers répondait aux médias dans le vestiaire, Kawhi Leonard était sur le podium et clairement pas ravi non plus de la copie rendue par son équipe.

"Il n'y a pas de défense, pas de communication, pas d'énergie. On a eu plein de piqûres de rappel... On est presque au milieu de la saison et j'ai le sentiment qu'on ne devrait pas faire des erreurs comme ça maintenant".

Les Clippers n'ont pas si souvent que ça pu aligner Paul George et Kawhi Leonard ensemble cette saison. En général, la présence de l'un des deux suffit à assurer un semblant de compétitivité. Pas samedi. Jamais Kawhi Leonard n'avait pris 140 points dans un match et le MVP des Finales 2019 a semblé, comme la plupart de ses partenaires, apathique et sans énergie.

Ce n'est peut-être qu'un problème périodique et les Clippers ont heureusement du temps pour trouver un meilleur rythme de croisière.