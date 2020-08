NBA 2K21 : Une démo jouable et des nouveautés annoncées !

Pour les amateurs de basket, NBA 2K s’est affirmé comme LE jeu à se procurer depuis plusieurs années. Les éditions ne sont pas parfaites à chaque fois, logique, mais elles essayent de se rapprocher le plus possible de la réalité tout en offrant une expérience de gaming divertissante pour l’utilisateur. Authentique et fluide. Avec des progrès chaque année (du moins c’est l’objectif…).

NBA 2K… mais dans la vraie vie

Pour NBA 2K21, les développeurs ont donc procédé à quelques changements détaillées par Mike Wang, directeur du jeu, dans son « rapport terrain. » Au passage, il en a profité pour annoncer la sortie d’une démo jouable le 24 août prochain sur les consoles actuelles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch).

Des nouveautés au programme sur 2K21

Parmi les principaux changements, on remarque donc une nouvelle jauge pour déterminer la précision des tirs. Il ne s’agit plus d’un système de timing mais bien de visée. Un décalage trop important du joystick vers la gauche ou vers la droite peut donc provoquer un airball à un niveau de difficulté élevé (en Hall Of Famer). Ce nouveau système s’applique aussi au double-pas et permet donc de mieux maîtriser ses mouvements.

La palette des commandes « pros » a aussi été élargie. Plus de dribbles de dégagement, plus de dribbles rapides pour attaquer le cercle, etc. Le joystick droit aurait donc enfin une vraie utilité pour jouer et gagner des duels. Les gamers devraient apprécier.

D’autres nouveautés sont aussi à prévoir pour la version dédiée aux consoles nouvelles générations – qui s’annoncent folles. Les changements de gameplay cités ci-dessus sur NBA 2K21 ne s’appliquent qu’aux consoles actuelles.

Voilà qui promet en tout cas des joutes très engagées sur les parquets virtuels.