Boycott NBA : Le vrai but de la coalition de Dwight Howard et Kyrie Irving

Alors que la NBA s’apprête à reprendre à Disneyworld le mois prochain, une poignée d’irréductibles donne de la voix à travers différentes réunions téléphoniques et communiqués pour appeler au boycott de la reprise. Du moins, c’est le raccourci un peu facile qui est fait pour expliquer leur démarche.

Kyrie Irving, Dwight Howard et Avery Bradley, les principaux leaders d’un mouvement plus vaste que ce que la ligue l’imaginait, insistent sur le fait que le sport serait une distraction à l’heure où les noirs luttent contre les discriminations aux Etats-Unis. Mais le but n’est pas de bloquer la saison. C’est ce que promet Howard à travers un nouveau communiqué. Extraits.

« Contrairement à ce que les gens pensent, nous ne cherchons pas à empêcher la NBA d’aller à Orlando. Ce serait idiot de penser que nous pouvons stopper une organisation aussi puissante que la NBA ou même de croire que c’est ce que nous voulons vu toutes les opportunités merveilleuses que la ligue nous a offerts.

Plusieurs de nos confrères joueurs ont peur d’exprimer leurs inquiétudes et ils suivent ce qui leur est indiqué parce qu’ils pensent que c’est ce qu’ils doivent faire. Certains d’entre eux pourraient compter sur des leaders qui parleraient en leur nom.

Mais malheureusement, comme l’histoire le montre, les leaders oublient parfois ceux qu’ils sont censés représenter. Ils utilisent même la peur et l’intimidation pour s’assurer que tout se passe comme ils le souhaitent.

Nous voulons continuer à protéger les joueurs qui ont peur de se protéger eux-mêmes. »

Le communiqué dans son intégralité est intéressant. Dwight Howard souligne un point important. En effet, nombreux sont les joueurs à s’inquiéter au sujet de la reprise. Soit à cause des conditions de vie au sein de la « bulle », soit pour des raisons de santé (évidemment) ou même tout simplement parce qu’ils n’ont pas la tête au basket avec ce qui se passe dans le pays. Mais ils n’osent pas tous s’exprimer. Et avec cette démarche, la coalition veut les encourager à prendre la parole.

Quitte à aller à l’encontre de la NBA mais aussi certaines de ses plus grandes stars comme LeBron James… D'ailleurs, il est légitime de se demander de qui il parle lorsqu'il évoque les leaders qui oublient qui ils sont censés représenter...