La carrière de Matthew Dellavedova en péril à cause d’un choc

A Cleveland, il ne reste pas grand monde de la mémorable campagne du titre en 2016. LeBron James, Kyrie Irving et Tyronn Lue sont partis, Kevin Love est là sans être là... L'un des vestiges de cette belle histoire se nomme Matthew Dellavedova.

Après une parenthèse de deux saisons avec Milwaukee, où il avait surtout signé pour assurer la sécurité financière de ses enfants et petits-enfants, l'Australien était revenu chez les Cavs en 2018.

Malheureusement, il n'est pas certain que l'on revoit le mort de faim de Down Under sur un terrain de basket un jour.

Vous avez peut-être remarqué que Dellavedova n'était pas apparu une seule fois dans le groupe de JB Bickerstaff cette saison. Ce n'est absolument pas un choix du head coach de Cleveland, qui aurait justement aimé pouvoir compter sur l'expérience et la combativité de "Delly".

Matthew Dellavedova est pour l'heure incapable de rejouer au basket sans connaître des symptômes inquiétants. C'est ce que révèle The Athletic cette semaine.

Le choc de trop ?

Tout a commencé en décembre dernier, lors d'un match de pré-saison. Obligé de quitter le terrain après un choc, Dellavedova n'a pas réussi à reprendre l'entraînement, individuel ou collectif, sans souffrir de troubles liés à cet incident.

Pendant des années, l'Australien n'a pas retenu son intensité et son agressivité sur le parquet. Il a plusieurs fois subi des pets au casque, mais a presque toujours pu reprendre dans la foulée.

Cette fois, l'accumulation des impacts est en train de rattraper le joueur de 30 ans. Deux mois après le choc, il éprouve de grands difficultés à reprendre une activité, ne serait-ce que partielle et il envisage très sérieusement de prendre sa retraite si les choses ne s'améliorent pas dans les mois qui viennent.

Les Cavs ne lui ont mis aucun ultimatum et l'accompagnent autant que possible dans le processus.

Matthew Dellavedova sera free agent à la fin de la saison. S'il ne parvient pas à revenir au jeu, ce sera aussi un coup dur pour l'équipe d'Australie, dont il est l'un des cadres et qui l'aurait vraisemblablement sélectionné pour les Jeux Olympiques 2021.