Stephen Curry, Patrick Ewing voit une révolution à la Michael Jordan

Double MVP en NBA, Stephen Curry a déjà marqué l'histoire de cette Ligue. Sacré champion à trois reprises, le meneur des Golden State Warriors s'est imposé comme l'un des plus grands de sa génération. Et surtout, il restera dans les mémoires grâce à son impact sur le style de jeu en NBA.

En effet, sur les dernières années, la Ligue a sérieusement évolué avec une importance, de plus en plus grande, pour le tir à trois points. Et dans ce domaine, Curry est devenu la véritable référence. Désormais, de nombreux joueurs tentent de l'imiter.

En ce sens, Patrick Ewing juge que Curry a révolutionné la NBA... au même titre qu'un Michael Jordan !

"Steph, tout comme Michael, a changé ce jeu. Maintenant, tu as des mecs qui arrivent en NBA et qui tentent des tirs très lointains. Ils font tout simplement les choses comme lui. Et à son époque, Michael avait aussi changé les habitudes avec tous ses dunks", a jugé Patrick Ewing pour NBC Sports.

Evidemment, il n'est pas question de comparer la carrière des deux joueurs. Ni même l'impact des deux sur ce sport. Michael Jordan reste bien sûr intouchable à ce niveau. Mais par contre, Stephen Curry a effectivement "incarné" une révolution en NBA. Comme MJ en son temps...

