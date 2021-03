Les haters veulent toujours la peau des Warriors !

Les Golden State Warriors dominaient tellement la ligue. Tellement. Cinq années entières à imprimer leur rythme infernal, leur style si enivrant mais insupportable pour les adversaires. Ils n’ont pas gagné à chaque fois. Trois titres en cinq ans, sans doute un quatrième si Kevin Durant et Klay Thompson ne s’étaient pas blessés en 2019. Ils ont battu un record incroyable en gagnant 73 matches de saison régulière en 2016. C’est sans aucun doute l’une des dynasties – même courtes – les plus impressionnantes de l’Histoire.

Et leur succès a laissé des traces. Pas seulement parce que toutes les équipes cherchent à jouer comme eux, ou presque. Mais aussi parce que nombreux sont les défenseurs et les vaincus qui veulent se venger aujourd’hui. Les Warriors sont rentrés dans le rang, là encore la faute aux blessures – et bien entendu au départ de KD. Mais personne n’a oublié.

« Les autres équipes veulent toujours nous battre et nous battre méchamment. Ils ont encore de nombreux souvenirs de ce qui s’est passé pendant cinq ans », confie Stephen Curry.

Il a sans doute raison. Golden State est encore vu comme une équipe à abattre alors que les Warriors ne sont même plus dans le top-5 à l’Ouest. Mais des dirigeants et des joueurs l’avouaient : leur domination a soulé tout le monde.

« Leurs manies faisaient chier. Maintenant qu’ils sont revenus à la réalité, on veut les battre salement. On veut voir Steph avec une serviette sur la tête pendant la quatrième quart temps. On s’en fout de battre Glenn Robinson ou D’Angelo Russell, on veut écraser Steph et Draymond [Green] », avouait un joueur en 2019.

Les Warriors ont vraiment marqué l’Histoire et ce témoignage en est finalement la preuve parfaite.