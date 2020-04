Les débats au sujet du meilleur joueur de tous les temps sont une constante dans le sport et en particulier dans le basket. Mais ils sont relancés suite à la diffusion du documentaire 'The Last Dance', qui permet aux plus jeunes de vraiment découvrir Michael Jordan et aux plus anciens de se replonger dans leurs souvenirs. MJ est, dans la grande majorité des cas, considéré comme le G.O.A.T. D'autres avancent les noms de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar ou Bill Russell. Voire Magic Johnson, Larry Bird ou Kobe Bryant selon les sensibilités. Une autre légende est assez souvent oubliée. Wilt Chamberlain. Et pourtant, lui-même avait son propre argument pour se présenter comme le numéro un. Il l'avait même expliqué à Jordan, comme le raconte Isiah Thomas.

"Wilt said to Jordan, 'The difference between you and me is that they had to change the rules, so I couldn't dominate. They changed the rules for you so that you could dominate.'“

"La différence entre toi et moi, c'est que moi ils ont changé les règles pour m'empêcher de dominer. Toi ils ont changé les règles pour te laisser dominer."

Wilt Chamberlain fait ici référence au règlement mis en place par la ligue dans les années 50. Elle interdisait notamment aux joueurs de franchir la ligne des lancers-francs tant que la balle n'avait pas touché le cercle ou était passé sous le panier via une passe. Une règle farfelue mise en place parce que le géant était plus fort que tous ses adversaires. On parle quand même d'un type qui a marqué 100 points dans un match. Et qui détient une collection de records. Avec même une saison à plus de 50 points et 25 rebonds de moyenne. Mais avec seulement deux bagues et un bilan en finales encore moins bon que celui de LeBron James.