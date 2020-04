Isiah Thomas respecte a priori plus Michael Jordan que Michael Jordan ne le respecte. On l'a constaté ces derniers jours, avec les déclarations agacées de MJ dans "The Last Dance" et les tentatives de "Zeke" de justifier son comportement de l'époque tout en défendant la réputation de ses "Bad Boys". Mais s'il a du respect pour les accomplissements de Jordan, Thomas ne le tient pas en aussi haute estime que presque tous ses contemporains.

Sur CBS Sports, l'ancien meneur des Pistons a été interrogé sur son classement des meilleurs joueurs qu'il a affrontés au cours de sa carrière en NBA. On aurait pu penser qu'il mettrait Michael Jordan en première position, ou au moins dans le top 3. Raté.

Isiah Thomas considère que le meilleur basketteur qu'il a rencontré est... Kareem Abdul-Jabbar. Ensuite, dans l'ordre, Larry Bird, Magic Johnson et seulement après, Michael Jordan et Julius Erving.

C'est visiblement le fait qu'il considère que MJ et ses Bulls n'ont pas eu la même concurrence que ceux cités précédemment que Thomas le classe aussi "bas". Pour rappel, il l'avait mis dans son top 5 personnel pour le titre de GOAT.

"Ce qui sépare Michael Jordan des autres cités, c'est que c'est le premier à avoir réussi le Three-peat. Sauf qu'il ne l'a pas fait contre Magic Johnson, Larry Bird et Julius Erving".

On n'a pas fini d'entendre ces deux-là se tirer, plus ou moins gentiment, dans les pattes...