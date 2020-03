Depuis le confinement, les joueurs sont régulièrement interrogés sur leur fameux 5 All-Time. Dernièrement, Giannis a donné le sien, tout comme Trae Young (avec la polémique que l'on connait) mais également Jayson Tatum, qui a réussi à s'attirer les foudres des fans de Boston.

Bref, cet exercice peut sembler anodin, mais il ne l'est aucunement. La réponse est scrutée de près par les fans du monde entier prêts à se jeter sur vous pour vous lyncher numériquement sur les réseaux sociaux. Evidemment, le risque est plus élevé pour les joueurs en activité. Pour les anciennes gloires, l'exercice est bien plus indolore. Pour autant, lorsque Isiah Thomas, l'ancien meneur star des Detroit Pistons période Bad Boys (double champion NBA en 1989 et 1990), doit donner son 5 All-Time, il prend tout de même quelques précautions et se permet de préciser que ce sont les 5 joueurs qu'il a préféré regarder et non pas affronter. Nuance importante quand on sait à quel point les rencontres face aux Bulls de Chicago dans les années 80 et 90 étaient de terribles affrontements. On peut également en conclure que Thomas a exclu les joueurs de la "nouvelle génération" ne les ayant pas directement affrontés ou tout au moins regarder directement du terrain (nuance sensible, on vous l'accorde).

Pour le job de meneur, sans surprise, il a cité la légende des Lakers Magic Johnson. Sur le poste 2, c'est donc Michael Jordan, pourtant son meilleur ennemi, qu'il a choisi. Sur les ailes, Julius Erving et Larry Bird ont été plébiscités. Et, enfin, pour le job de pivot, Kareem Abdul-Jabbar. Au final, les fans de Detroit resteront certainement sur leur faim mais là encore, son 5 typé "old school" est difficilement critiquable. Reste donc la question de Michael Jordan pour qui, on le sait, Isiah Thomas garde une rancune profonde, mais objectivement, comment ne pas placer la légende de Bulls et ses 6 titres NBA lorsque l'on vous pose cette question ? A moins de vouloir passer pour un hater qui ne s'est toujours pas remis de sa non sélection aux JO de 1992...

Rappelons également qu'il y a quelques années, Isiah Thomas avait créé la polémique en déclarant que LeBron James était au dessus de Michael Jordan. A cette époque, tout le monde lui était tombé dessus. Peut-être veut il éviter à nouveau ce genre de polémique...

Souvenirs...

Pour Isiah Thomas, LeBron James « est un bien meilleur joueur » que Jordan

« Quand on parle d'un joueur de basket, d'un joueur complet, LeBron James est un bien meilleur joueur de basket que Michael Jordan. Michael Jordan était un grand scoreur et il dominait. Et il a fait des choses pour lesquelles LeBron a été critiqué car il ne les a pas faites. Mais quand vous regardez ce qu'il fait sur un terrain de basket... Il prend des rebonds, il fait des passes décisives, il score... » Lire la suite

LeBron James a un meilleur handle que Jordan et Magic selon Isiah Thomas

« Pour ceux qui ont envie de débattre, j’ai joué contre Magic et Jordan et aucun d’eux ne dribblait aussi bien que King James », a lancé Isiah Thomas. Lire la suite.