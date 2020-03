Giannis donne son Top 5 all-time, Tatum aussi mais crée la polémique

En ces temps difficiles où les NBAers passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, les fans les questionnent régulièrement. Plus que les journalistes tout au moins. Eux qui sont d'ordinaire rodés à répondre en évitant à tout prix les polémiques ou, tout au moins, de s'attirer les foudres des fans de leur propre franchise, ont semble t'il décidé de laisser légèrement tomber la langue de bois pendant cette quarantaine.

Ainsi, il y a quelques jours, Trae Young avait donné son 5 All-Time et avait déclenché une petite vague de hating à cause notamment de son choix à la mène. Certains lui avaient notamment reproché d'avoir choisi des joueurs un peu trop contemporains (même si le trio Jordan, LeBron, Kobe est tout à fait classique) et d'avoir ainsi zappé quelques légendes des années 80 voire plus anciennes encore.

MY TOP 5...

1. LBJ

2. Jordan

3. Kobe

4. KD

5. Steve Nash Don’t @ me https://t.co/abT5FeumYC — Trae Young (@TheTraeYoung) March 24, 2020

Giannis Antetokounmpo n'a pas fait cette erreur. Derrière le fameux trio qui fait consensus auprès du plus grand nombre (LeBron, MJ, Kobe), le Greek Freak a placé la légende des Lakers Magic Johnson et non pas un mais deux pivots ultra dominants, Kareem Abdul-Jabbar et Shaquille O’Neal. On peut donc lui reprocher de ne pas avoir tranché (et donc de s'être mouillé), mais on ne peut donc pas lui reprocher d'avoir oublié un joueur vraiment majeur. En revanche, ce top 6 devrait esquissé un petit sourire aux fans des Lakers. 5 des 6 joueurs du Top de Giannis ont porté le mythique jersey Purple & Gold... De quoi spéculer sur d'éventuelles velléités de changements chez la star des Bucks ?

Giannis' top 6 NBA players of all time:

LeBron, MJ, Kobe, Magic, Shaq, Kareem pic.twitter.com/CSAoblQ0eg — pickuphoop (@pickuphoop) March 27, 2020

Jayson Tatum, lui, a tranché. Il a donné son Top 5. C'est sensiblement le même que celui de Giannis, à savoir : Jordan, LeBron, Kobe, Magic et Jabbar.

Mike, bron, bean, Magic, Kareem — Jayson Tatum (@jaytatum0) March 26, 2020

Mais là où le bât blesse, c'est que Jason Tatum est un joueur des Celtics, l'équipe historiquement rivale des Lakers évidemment. Donc voir 4 joueurs de L.A. dans son 5 All-Time et aucun C's a forcément fait grincer les dents des fans de Boston. On vous laisse apprécier les plus belles réponses...

4 lakers no Celtics very interesting pic.twitter.com/rfeHMXALVQ — ᒍOᔕᕼ (@Joshxlakeshow) March 26, 2020

4 Lakers and no Celtics... pic.twitter.com/KQjQ3sksVQ — Peter Griffin Burner (@PeterGriffinAcc) March 26, 2020