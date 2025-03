Paul George, le moment de dire également stop ? 🙄

Depuis l'annonce de la fin de la saison de Joel Embiid, Paul George a disputé deux matchs pour les Philadelphia Sixers. Et j'ai personnellement du mal à comprendre pourquoi. On le sait, l'ailier a joué malgré plusieurs blessures au cours de la saison. A l'aine, au doigt, au genou.

Pour tenir sa place sur le parquet, l'ex-joueur des Los Angeles Clippers a même accepté des infiltrations. Des efforts à souligner. Même s'ils ont été insuffisants pour lui permettre d'afficher un bon niveau. Et éviter le naufrage collectif des 76ers.

En attendant, sans Embiid, je ne vois pas l'intérêt de le faire jouer. Les Sixers n'ont plus aucune ambition pour cette saison 2024-2025. Même le Play-in ne représente plus un objectif pour l'actuel 12ème à l'Est (22 victoires pour 43 défaites).

Et selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, George pourrait (enfin) mettre un terme à sa saison. Cette semaine, PG va rencontrer des médecins pour étudier les meilleures options afin de retrouver une bonne forme physique.

L'objectif semble évident : s'arrêter dès maintenant, potentiellement subir une opération, pour revenir à 100% en 2025-2026. A 34 ans, il s'agit certainement du plan le plus sage pour permettre à Paul George de revenir en forme.