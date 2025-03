Fin de saison pour Joel Embiid !

Une annonce attendue et désormais officielle. Les Philadelphia Sixers ont décidé d'arrêter les frais avec Joel Embiid pour cette saison 2024-2025. Toujours diminué par son genou gauche, l'intérieur des 76ers n'a jamais réussi à retrouver son vrai niveau sur cet exercice.

Et plutôt que d'insister sur le court terme, Philadelphie a donc choisi de le mettre au frigo pour trouver une solution sur la durée. Une décision logique. Tout d'abord, par rapport au contrat XXL, jusqu'en 2028 (player option en 2028-2029) du Camerounais.

Puis aussi par rapport aux résultats des 76ers, seulement 12èmes à l'Est. Il n'y avait aucun intérêt à forcer avec un Embiid en difficulté. En seulement 19 matches, il n'a d'ailleurs pas été en mesure de changer le visage de cette équipe (23,8 points, 8,2 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne).

Désormais, il sera intéressant de suivre le traitement choisi par la superstar et sa franchise. Jusqu'à maintenant, les interventions subies par le joueur de 30 ans n'ont pas été suffisantes. Actuellement, les deux camps ont consulté de nombreux spécialistes et continuent d'étudier les différentes options possibles.

Pour le projet des 76ers, il s'agit d'un énorme coup dur. Cet exercice 2024-2025 représente d'ores et déjà un fiasco. Et 2025-2026 semble en danger si Joel Embiid doit connaître une longue indisponibilité.🎙️ Joel Embiid mérite-t-il le Hall of Fame ?