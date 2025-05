Kevin Durant & Bradley Beal, la belle langue de bois des Suns 😅

Sauf immense surprise, les Phoenix Suns vont faire le ménage cet été. Kevin Durant devrait mettre les voiles via un trade. Et la franchise de l'Arizona va tout faire pour se débarrasser de Bradley Beal et de sa "no-trade clause". L'idée d'un "buy-out" totalement fou a même été évoquée face au désespoir des Suns sur ce dossier.

Une reconstruction totalement logique après la saison 2024-2025 très décevante de Phoenix, seulement 11ème à l'Ouest. A l'exception de Devin Booker, toujours perçu comme la pierre angulaire du projet, tout semble possible pour reconstruire l'effectif des Suns. Mais il ne faudrait pas le dire trop fort...

Nommé GM de cette équipe, Brian Gregory l'a bien compris. Il ne faudrait pas se retrouver en position de faiblesse - encore plus - dans les négociations avec les autres équipes. Quitte à faire de la langue de bois.

"Je ne parle jamais des joueurs, des contrats, des mouvements ou des choses de ce genre. Je peux cependant vous dire ça : j'ai une très très bonne relation avec ces deux gars (KD et Beal, ndlr). Kevin m'a donné un câlin dans la salle de muscu l'autre soir quand la nouvelle de ma nomination a fuité sur Twitter.

J'ai eu aussi un super dîner avec Bradley la semaine dernière. Pour parler un peu des plans de l'été et de choses comme ça. Pour être honnête avec vous, je suis actuellement surtout concentré sur le fait de trouver le bon coach pour ces gars. Et me préparer pour la Draft. Je pense à ça 20 heures sur 24", a-t-il ainsi expliqué en conférence de presse.

Bien évidemment, il ne peut pas dire la vérité : on va travailler avec KD pour lui trouver une sortie intéressante et on est prêt à tout pour se délester de Beal. Mais il n'a pas l'obligation de tenir un discours de façade. Il aurait pu esquiver la question autrement.

En tout cas, Gregory se retrouve face à un chantier XXL. Le tout avec la pression du boss Mat Ishbia pour être rapidement compétitif.