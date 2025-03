Calembourgs de fin de saison !

Mais où sont les jeux de mots plus ou moins drôles ?

En voici quelques-uns, lâchez-vous dans les commentaires !

- Après le trade de Doncic, c'est bien les D'hélas Navrericks !

- Les fans des mavs ont peur que le téléphone de Nico Harrison ! Va-t-il échanger Irving contre un quignon de pain ? Davis contre un pin's ?

- Blessure de Wemby : Wembayapa

- Plusieurs équipes prisent en Flagg de tanking

- Chute de Nolan dans les mock drafts, Nolan Tropd'arrêts ?

- Toumani, nouveau glue guy de portland : Camara, il manie tout !

- Saison des 76ers : L'abus zélé

- Saison des 76ers : Les défaites filent à delphie

- Blessure de Bilal : Touchibaly, coulibaly

- Renouveau de James : L'est bon, James

- Saison historique du Thunder : 70 victoires OKLM

- Légères contre-performances à Boston : Boston, elle tique ?

- Un nouveau titre à L.A. ? Lélélélélélé ... kers

- Saison de Zaccharie : Un risacher cuit à point ?

- Saison d'Alex : Il sarr le bout de son nez !

- ROY : King of my Castle ?

- DPOY : Le retour du Draymond ?

A vous !