10 dribbles de Kyrie Irving qui ont choqué le monde

En ce jour de 30e anniversaire de Kyrie Irving, il est bon de célébrer ce qui fait l'attrait de ce joueur aussi unique et excitant à voir jouer qu'il n'est frustrant et insaisissable. La chaîne Youtube NBA Rush est parti du principe que le meneur des Brooklyn Nets était certainement le meilleur ball handler de l'histoire de la NBA. C'est probable, et cette vidéo concoctée par leurs soins permet de comprendre le niveau de virtuosité de l'ancien joueur de Cleveland et Boston.

Voici 10 moves qui ont aidé Kyrie Irving à écrire sa légende en tant que technicien du basket.

