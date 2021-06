20 ans après, Pau Gasol est de nouveau champion avec Barcelone

Son retour en Europe, après deux ans sans jouer, avait suscité des interrogations. A 40 ans, tout joueur légendaire qu'il soit, Pau Gasol allait-il pouvoir apporter un vrai plus à Barcelone, le club de ses débuts ?

Quelques semaines plus tard, l'international espagnol a apporté la plus éclatante des réponses en remportant le titre face à l'"ennemi" madrilène. Les Catalans ont dominé Sergio Llull and co en deux manches, dont une dernière sur le score de 92-73.

Comment Kobe Bryant a fait naître le feu chez Pau Gasol

Lors de cette rencontre, Pau Gasol aura apporté 11 points et 6 rebonds en 19 minutes, Nikola Mirotic étant MVP de la finale. Le meneur français Léo Westermann faisait lui aussi partie de l'équipe quand en face il y avait Fabien Causeur et Vincent Poirier.

L'ancienne star des Lakers voudra-t-elle prolonger l'aventure, possiblement avec son frère Marc, qui n'était déjà pas loin de rentrer au pays avant d'accepter une offre des Lakers ?

👋 Bon dia, #Culers! 🏆SOM CAMPIONS DE LA LLIGA @ACBCOM 20/21! 🎶 𝙎𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙡 𝘽𝙖𝙧ç𝙖 é𝙨, 𝙚𝙡 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙤𝙧 𝙦𝙪𝙚 𝙝𝙞 𝙝𝙖 🎶 pic.twitter.com/YtwRe5AznL — 🏆 Barça Basket 🏆 (@FCBbasket) June 16, 2021

Crédit photo : FIBA