Ce qui a le plus marqué les gens dans The Last Dance, c'est sans doute le nombre de fois où Michael Jordan a réussi à se motiver avec pas grand chose, exploitant une déclaration, un regard ou une attitude chez un adversaire pour lui faire payer au centuple. Voici 5 exemples de situations où MJ a pris les choses personnellement.

En 1992, les Bulls disputent les Finales NBA contre les Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. Depuis plusieurs mois, les médias n'hésitent plus à comparer le niveau de jeu de "The Glide" à celui de Michael Jordan. Cette opposition est l'occasion rêvée pour MJ de faire comprendre à tous ceux qui ont osé imaginer Drexler freiner son ascension vers la gloire qu'ils se mettent le doigt dans l'oeil.

Magic Johnson a confirmé dans le même documentaire que la perspective de mettre les choses au point, quelques semaines avant le rassemblement de la Dream Team, animait clairement Michael Jordan.

Clyde Drexler envoie un taquet à Michael Jordan et demande un peu de respect

Les Bulls remporteront ces Finales 4 à 2 après une belle lutte au cours de laquelle Clyde Drexler et les siens ont notamment remporté le game 2 à Chicago. Insuffisant pour empêcher l'icône de poursuivre sa route vers la gloire.

