7 ans après avoir joué en D3 universitaire, Duncan Robinson bat un record NBA à 3 points

Duncan Robinson voulait devenir journaliste après la fac, conscient qu'il ne serait pas drafté et n'aurait peut-être jamais sa chance en NBA. Avant de finir son cursus universitaire à Michigan, Robinson jouait même en D3 NCAA à Williams College dans le Massachusetts. C'était il y a seulement 7 ans. A cet instant, personne, à commencer par lui, ne pouvait deviner que quelques années plus tard, il graverait son nom dans le livre des records de la ligue.

Dimanche, lors de la victoire du Miami Heat face aux Cleveland Cavaliers, Duncan Robinson a inscrit 22 points, mais a surtout effacé des tablettes un certain Luka Doncic. Le sniper de 27 ans, qui dispute seulement sa troisième saison en NBA, est devenu le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 500 paniers à 3 points en NBA.

Grâce à ses 6 paniers primés, le Floridien a atteint la barre des 500 et n'a eu besoin que de 152 matches pour y parvenir. De quoi pulvériser le record de Luka Doncic, qui avait inscrit son 500e panier à 3 points après 187 matches.

Duncan Robinson d'aspirant journaliste à... titulaire en Finales NBA

La suite du top 5 de précocité n'est pas vilaine non plus au niveau du casting. Damian Lillard (199 matches), Donovan Mitchell (208 matches) et la paire Klay Thompson-Buddy Hield (214 matches) s'étaient déjà montrés particulièrement pressés.

Duncan Robinson a encore quelques belles années devant lui pour rattraper le fait qu'il est arrivé très tard en NBA. Et grimper gentiment les échelons du classement all-time du nombre de paniers à 3 points en carrière...