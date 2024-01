A peine arrivé, Bruce Brown lâche 10K pour… changer de numéro

Bruce Brown tient à son numéro et il est prêt à payer pour ça !

Bruce Brown a fait ses débuts avec les Toronto Raptors la nuit dernière, lors de la défaite contre les Chicago Bulls. Envoyé au Canada dans le trade de Tyrese Haliburton, le désormais ex-joueur d'Indiana n'a pas mis longtemps à prendre ses marques... et ça lui a coûté quelques milliers de dollars.

Désireux de récupérer le numéro 11 qu'il portait à Denver et Indianapolis, Brown a dû négocier avec son nouveau coéquipier Jontay Porter. Ce dernier n'est autre que le frère de Michael Porter Jr, avec lequel Bruce Brown a remporté le titre de champion la saison dernière chez les Nuggets. Peut-être que cela a facilité la discussion, mais Porter a tout de même exigé un dédommagement financier. D'après Sportsnet, Brown a dû débourser 10 000 dollars pour hériter du #11, qu'il a immédiatement porté face aux Bulls.

Dans le même temps, Jontay Porter s'est reporté sur le numéro 34, après ce petit deal beaucoup moins anodin pour lui, qui touche 411 000 dollars cette saison, que pour Bruce Brown, dont le salaire annuel est de 22 millions de dollars.

Pour ses débuts avec les Raptors - avant peut-être d'être à nouveau échangé à en croire les rumeurs - Brown a joué 25 minutes pour 15 points et 7 rebonds. Jontay Porter a lui passé un peu moins de 20 minutes sur le parquet, et a compilé 10 points, 4 passes et 4 rebonds.

