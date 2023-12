Aaron Gordon attaqué par un chien et absent jusqu’à nouvel ordre

Les jours d'Aaron Gordon ne sont pas en danger et on le reverra vraisemblablement jouer en 2024. On peut donc ajouter le nom de l'ailier des Denver Nuggets à la liste des blessures les plus improbables de l'histoire de la NBA, après l'information sortie mercredi par The Athletic.

On ne connait pas exactement le contexte, ni l'identité ou la race de l'agresseur, mais l'ancien joueur du Magic a été sévèrement mordu par un chien le jour de Noël. Gordon présente des blessures au visage et au niveau de la main droite, celle qu'il utilise pour shooter. On dit le champion NBA 2023 choqué, après la pose de 21 points de suture, et éloigné des terrains jusqu'à nouvel ordre.

Depuis son arrivée en 2021, Aaron Gordon est un membre essentiel des Nuggets. Il est aussi devenu l'un des proches de Nikola Jokic en dehors du terrain et l'avait même accompagné en Serbie pendant l'intersaison pour fêter le titre.