Un nouveau film de basket avec Adam Sandler et… des joueurs des Sixers

Adam Sandler est un grand passionné de basket. Et il n'hésite pas à mettre en avant cette passion lors de chacun de ses films. Kevin Garnett jouait d'ailleurs un rôle dans l'un de ses derniers longs métrages, centré autour d'un joaillier new-yorkais accro aux paris sportifs. Mais l'acteur américain ne compte pas s'arrêter là. Son prochain film, "Hustle", sera consacré au basket. Avec justement plusieurs figurants prestigieux pour compléter le casting. Parmi eux, plusieurs joueurs des Philadelphia Sixers : Seth Curry, Tyrese Maxey, Tobias Harris, Matisse Thybulle et même Doc Rivers !

Tobias Harris on the set of Adam Sandler’s new movie being filmed in South Philadelphia. 🎥 🍿 #HereTheyCome | u/danimal1 pic.twitter.com/PYXh7St217

— The Liberty Line (@LibertyLinePHL) August 26, 2021