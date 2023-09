Adam Silver déplore les feuilletons Lillard et Harden…

Le grand patron de la NBA Adam Silver suit avec une grande attention l'évolution des situations de Damian Lillard et de James Harden.

Le patron de la NBA Adam Silver se montre bien évidemment très attentif aux situations chaudes au sein de sa Ligue. Depuis cet été, deux noms reviennent avec insistance dans les discussions : Damian Lillard et James Harden.

Les deux hommes ont respectivement demandé à quitter les Portland Trail Blazers et les Philadelphia Sixers sur cette intersaison. Concernant le meneur, son cas a fait des vagues en raison de sa volonté supposée de jouer uniquement pour le Miami Heat.

Pour l'arrière, il a carrément vider son sac publiquement sur le dirigeant des 76ers Daryl Morey.

"Au niveau de la Ligue, je n'aime pas les demandes de trade. Je veux que les joueurs et les équipes respectent leurs contrats. Personnellement, je surveille tout ce qui se passe à Portland et à Philadelphie. Et j'espère donc que les problèmes seront résolus avec la satisfaction de tous.

Je suis heureux que les choses semblent s'être calmées publiquement", a ainsi commenté Adam Silver en conférence de presse.

Prêt à assumer ses obligations lors du training camp des Blazers, Lillard ne devrait pas animer les prochaines semaines, même sans un trade. Par contre, la Ligue risque de surveiller l'attitude d'Harden chez les 76ers.

Pour forcer son départ, l'ex-talent de l'Oklahoma City Thunder pourrait se faire remarquer...

