adidas et Kareem Abdul Jabbar collaborent sur une Forum

La légende des Lakers (et de la NBA tout court) Kareem Abdul Jabbar aura fait les beaux jours d'adidas durant sa carrière, faisant de son Skyhook et de son visage les fers de lance de la marque au trois bandes dans sa division basketball durant les années 80.

Vu que la Forum a le vent en poupe actuellement en version retro, c'est cette silhouette qui va être utilisée pour rendre hommage à la période L.A du numéro 33 anciennement connu sous le nom de Lew Alcindor. Hasard patronymique, en tout cas ce sera un petit clin d'oeil sympa à l'histoire et à l'ancienne salle des lakers, le Forum d'Inglewood.

Ce sera du Purple sur les lacets et le col, et du Gold sur le reste de l'upper, avec le numéro du joueur sur l'arrière du pied. On valide à 2000% le côté "jersey" des matériaux, qui donne une vraie impression de vintage.

La semelle blanche termine parfaitement le travail. Même si les premières images ménagent un peu le suspense, elles nous donnent une jolie idée du rendu final.

Le lancement de cette Forum sera effectué le 26 juin prochain exclusivement via NTWRK, mais nous espérons quand même une release plus globale dans les prochaine semaine. Ce serait trop dommage de nous priver de pareilles pépites.

Les images de la Kareem Abdul Jabbar x adidas Forum low