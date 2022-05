Triste nouvelle en ce début de semaine. D'après l'ex-intérieur de Boston Jared Sullinger, l'ancien joueur NBA Adreian Payne serait mort dimanche, à l'âge de 31 ans. Sans club depuis février dernier et une pige en Italie, à la Juventus Utena, l'ancien intérieur de Michigan State est décédé dans des conditions qui n'ont pas encore révélées. Payne a joué 107 matches en NBA depuis sa Draft en 15e position en 2014, avant de bourlinguer en Europe, remportant notamment le titre de champion de France avec l'ASVEL en 2019.

Payne était devenu populaire lors de son cursus chez les Spartans, en raison de sa touchante relation avec la petite Lacey (voir la photo ci-dessus), une jeune fille atteinte de leucémie qu'il a suivie jusqu'à ce qu'elle soit emportée par la maladie.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne

— Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022