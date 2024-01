Alex Caruso, les Bulls fixent un prix XXL pour un trade

A l'approche de la deadline des trades, le 8 février, les rumeurs se multiplient. Notamment autour des Chicago Bulls. En effet, la franchise de l'Illinois cherche à réaliser un mouvement majeur avec le départ souhaité de Zach LaVine. Et pour éventuellement intégrer la transaction, le nom d'Alex Caruso est souvent revenu.

Il faut dire que le meneur dispose d'une très belle cote de popularité sur le marché. Pour plusieurs prétendants au titre NBA, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers incarne une cible très intéressante afin de passer un cap.

Mais encore faut-il parvenir à convaincre les Bulls de le céder... Car selon les informations du journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer, Chicago se montre clair : il faudra plusieurs choix au premier tour de la Draft pour envisager un deal avec Caruso !

Et encore, même avec une telle proposition, rien ne dit que les Bulls vont bel et bien valider l'opération. En plus d'avoir un contrat à seulement 9 millions de dollars par an, le joueur de 29 ans reste un élément très apprécié par ses dirigeants.

Avec son impact sportif et son importance dans le vestiaire, Chicago compte sur Alex Caruso. Sauf si une offre XXL se présente...

