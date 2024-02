Ce que les Bulls demandent pour Alex Caruso

Alex Caruso est l’un des joueurs les plus convoités du marché et les Chicago Bulls réclament le prix fort en cas de transfert.

Les Chicago Bulls pourraient profiter de la « faiblesse » de la Conférence Est pour jouer le play-in, et donc éventuellement les playoffs, même en se montrant très irréguliers et même après la blessure de Zach LaVine, indisponible pour la saison. Il y a trop de bons joueurs au sein de l’effectif de l’Illinois et surtout trop d’écart avec les principaux cancres que sont les Detroit Pistons ou les Washington Wizards pour tanker. Ça ne vaudrait pas le coup de transférer tous les cadres d’ici jeudi. Mais les dirigeants peuvent éventuellement se séparer de leurs éléments les plus convoités. Comme Alex Caruso.

Malgré les résultats décevants et la sensation d’impasse dans laquelle se trouvent les Bulls, la franchise hésiterait à transférer l’arrière de 29 ans. Ce dernier mériterait de jouer pour une équipe plus ambitieuse et il pourrait bien changer la donne pour celle qui finirait par le récupérer. Mais le front office de Chicago ne cédera probablement pas à moins d’une offre vraiment intéressante.

Selon Adrian Wojnarowski, les taureaux réclameraient un package proche de celui récupéré par les Toronto Raptors pour OG Anunoby. Les Canadiens ont obtenu les jeunes RJ Barrett et Immanuel Quickley en plus d’un second tour de draft pour l’ailier. Autrement dit, Chicago veut au moins un ou deux joueurs prometteurs et/ou des picks.

Alex Caruso – qui tourne à 10 points et 40% à trois-points tout en étant l’un des meilleurs défenseurs de la ligue – est sous contrat jusqu’en 2025 et les Bulls peuvent donc décider de le transféré lors de la prochaine intersaison.