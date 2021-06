Alex Caruso, stop ou encore pour le GOAT avec les Lakers ?

Plus discret cette saison, Alex Caruso se retrouve free agent cet été. Avec l'opportunité de signer un contrat sympa aux Lakers...ou ailleurs

L'intersaison des Los Angeles Lakers promet d'être agitée. Le gros raté de cette saison (dû en grande partie aux blessures) va faire réfléchir le boss Rob Pelinka. Avec quelques gros dossiers en vue. S'il n'est sans doute pas le plus important, le cas d'Alex Caruso va néanmoins faire parler.

Le GOAT est l'un des joueurs les plus appréciés par les fans. Et au sein de l'équipe également. S'il reste un bon role player, son impact a été moindre cette saison comparé à la précédente. La problématique est donc simple pour LA, comment Alex Caruso doit-il être valorisé financièrement ?

Les Lakers ont un peu d'argent à dépenser. Sans savoir si Jeanie Buss est prête à payer un paquet de luxury tax pour ramener le titre perdu. Avec un LeBron à presque 37 ans, Anthony Davis souvent blessé, la franchise n'a-t-elle pas intérêt à tout miser sur une 3e star plutôt que d'aligner les salaires moyens pour des roles players ?

Sur le marché, Alex Caruso pourrait avoir une belle petite cote. De quoi signer un deal sympa autour des 10M l'année. Voir peut-être plus. Ce qui serait incroyable pour ce joueur non drafté. Lui s'apprête en tout cas à vivre un période agitée et soumise à de nombreuses réflexions.

"Je suis réaliste. Je sais que certains choses sont arrivés à LA pour différentes raisons. Je serai toujours reconnaissant pour ça (...) Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je vais devoir m'asseoir, réfléchir et planifier, notamment sur mon intersaison. Des choses que j'ai enfin la chance de faire en tant que joueur pro. Je ne cherche pas un travail en me demandant où je vais jouer. Ce n'est donc pas une question à laquelle je peux répondre maintenant. De toute évidence, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en compte", explique-t-il.

La balle semble néanmoins dans le camp des Lakers qui resteraient malgré tout le premier choix dans l'esprit de Caruso.

