Alexis Ajinça, un 5e champion d’Europe 2013 tire sa révérence

296 matches en NBA, une médaille d'or à l'Euro 2013 avec l'équipe de France, finaliste de Pro A la même année, tels sont les accomplissements qu'Alexis Ajinça pourra raconter à ses enfants et ses petits-enfants. Le pivot français de 33 ans a annoncé sa retraite sportive cette semaine dans les colonnes du Progrès.

Ajinça ne jouait déjà plus depuis deux ans et demi et un passage raté à l'ASVEL début 2019. Seule une éventuelle dernière expérience en NBA ou la présence d'un club professionnel à Saint-Etienne, sa ville de naissance, aurait pu le faire changer d'avis.

Drafté en 20e position par Charlotte en 2008 après des débuts professionnels à Pau-Orthez et Hyères-Toulon, Alexis Ajinça a connu des premières années compliquées en NBA avec les Bobcats, les Mavs et les Raptors, avant un comeback réussi en France du côté de Strasbourg, et un ancrage intéressant chez les Pelicans entre 2013 et 2018.

Le potentiel, offensif notamment, d'Ajinça, était immense, de par ses qualités de déplacement et la qualité de son shoot pour un big man. Il aura finalement réalisé une carrière tout de même plus qu'honorable, avec ce sacre en Slovénie en tant que pivot titulaire des Bleus comme fait d'armes majeur.

Alexis Ajinça a récemment sorti un livre sur le développement personnel à travers sa propre histoire, dans l'ouvrage "A View From Here", aux Etats-Unis.

Après Tony Parker, Boris Diaw, Florent Piétrus et Johan Petro, Ajinça est cinquième champion d'Europe 2013 à prendre sa retraite professionnelle.

