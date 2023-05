Les All-NBA Teams dévoilées, le MVP dans le meilleur cinq

Il est déjà arrivé qu'un MVP ne soit pas élu dans le meilleur cinq de la saison, aussi ridicule que cela puisse paraître. Un scénario loufoque reproduit quatre fois dans l'Histoire de la ligue. Le plus souvent quand deux joueurs excellent sur la même position. Et ça aurait pu être le cas cette saison tant Nikola Jokic et Joel Embiid ont été au-dessus du lot. Le Camerounais a remporté son premier MVP et il a aussi été choisi comme pivot dans la First All-NBA Team. Un peu de cohérence qui ne fait pas de mal. Il est accompagné de Jayson Tatum (Boston Celtics), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Luka Doncic (Dallas Mavericks) et Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Jokic, qui a sans doute réussi la meilleure saison de sa carrière en étant encore plus productif que lorsqu'il a été élu MVP coup sur coup, se retrouve donc dans le deuxième cinq avec Stephen Curry (Golden State Warriors), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jimmy Butler (Miami Heat) et Jaylen Brown (Boston Celtics). Ce dernier est maintenant éligible à une extension pour le super max. Une donnée importante pour le joueur d'un point de vue financier mais aussi pour sa franchise qui a désormais plus de chances de le conserver à condition de payer le prix fort. Il a démontré sur le terrain qu'il avait les épaules pour assumer un tel contrat.

La troisième All-NBA Team est composée de De'Aaron Fox et Domantas Sabonis des Sacramento Kings, Julius Randle (New York Knicks), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) et LeBron James (Los Angeles Lakers). Le King a donc été nommé dans l'un des trois meilleurs cinq de la saison pour la dix-neuvième saison de suite.