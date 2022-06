Vers des All-NBA Teams sans poste ? La NBA l’envisage !

Depuis la que Joel Embiid a été nommé dans la All-NBA Second Team, le système de sélection pour la récompense est au cœur des débats. Adam Silver et la NBA envisagent sérieusement de changer les règles.

La sélection de Joel Embiid dans la All-NBA Second Team n’a toujours pas été digérée. Voir l’un des meilleurs joueurs de la saison, deuxième aux votes pour le MVP, sortir du premier cinq de la ligue a laissé une étrange impression aux observateurs. Mais en l’occurrence, c’est le système qui est en cause. C’est pourquoi la NBA envisage de changer de format.

Rappelons que chaque All-NBA Team est composée de deux guards, deux forwards et un seul pivot. Ainsi, avec la présence logique du MVP Nikola Jokic dans la First Team, Embiid ne pouvait que prétendre à la Second. Un classement prévisible, mais qui a tout de même été perçu comme une sorte d’injustice par beaucoup.

Tandis que certains crient au scandale, d’autres en profitent pour prendre du recul et réévaluer le mode de sélection. Dans une NBA où la position d’un joueur a de moins en moins de sens, retirer les postes des All-NBA Teams apparaît presque comme une évidence.

"Je pense qu’il ne devrait pas y avoir de question de positions. Joel Embiid était deuxième dans les votes pour le MVP et est dans la Second Team. Ça n’a pas vraiment de sens. Je pense que ça devrait simplement être les 15 meilleurs joueurs. Donc je pense qu’il pourrait y avoir beaucoup de changements là-dessus", a réagi Jayson Tatum en conférence de presse, après l’annonce des lauréats.

Vers un changement de règles ?

Ainsi, la ligue envisage sérieusement de faire évoluer le système. Une mesure qui semble peut-être anodine, mais qui a en réalité une grande importance puisque le montant des contrats est notamment calculé à partir de cette récompense.

"Je pense que nous sommes une ligue qui avance de plus en plus vers un basket sans position. Le système actuel peut entraîner quelques inégalités, simplement en fonction du poste auquel vous jouez. C’est quelque chose dont nous discutons avec le syndicat des joueurs. Car cela a un impact sur les bonus dans les contrats", a expliqué Adam Silver, commissioner de la NBA, dans sa conférence de presse annuelle avant les Finales.

Prochainement, les All-NBA Teams pourraient ne plus être limitées par les positions des joueurs. Certes, il n’a pas eu l’honneur de prendre la place de pivot dans la First Team. Cependant, Joel Embiid pourra peut-être se targuer d’avoir fait évoluer la ligue.

