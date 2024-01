All-Star Game : Giannis et LeBron stars des votes, Wembanyama est loin

Le premier point sur les votes pour le All-Star Game 2024 a été publié par la NBA jeudi soir. Giannis Antetokounmpo et LeBron James sont les deux joueurs qui ont récolté le plus de votes de la part des fans, qui sont pour le moment les seuls à avoir pu manifester leur voix. Il n'y a pas d'énorme surprise à l'instant T et les deux cinq théoriques auraient plutôt fière allure, même si certains joueurs bénéficient évidemment de leur popularité auprès des fans et de leur CV.

On notera que Victor Wembanyama arrive 8e chez les frontcourt players à l'Ouest, juste devant Chet Holmgren. Il semble compliqué d'imaginer l'un ou l'autre des deux formidables rookies participer dès cette année à leur premier All-Star Game. Rudy Gobert, malgré son excellente saison avec Minnesota, premier à l'Ouest, n'est pas dans le top 10, au contraire de Karl-Anthony Towns ou d'Alperen Sengün, qui a visiblement réussi à mobilier la fanbase turque en même temps que celle des Rockets.

Le système de conférences est de retour cette année et il n'y aura pas de Draft. La rencontre se jouera le 18 février prochain, à Indianapolis.

En l'état actuel, et en attendant la pondération apportée par les votes des joueurs et des médias (qui constituent 50% des voix), voici les titulaires issus de chaque Conférence :