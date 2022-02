All-Star Game : la Team LeBron est flippante, Harden bon dernier

LeBron James et Kevin Durant ont procédé à la désormais traditionnelle Draft pour déterminer les rosters lors du All-Star Game 2022. Les deux rivaux devaient d'abord choisir les titulaires sortis du chapeau des votes du public, des médias et des coaches. Puis les remplaçants, toujours sur le même modèle,, chacun leur tour.

On attendait évidemment de voir si le drama du trade entre Brooklyn et Philadelphie autour de Ben Simmons et James Harden, allait avoir un impact sur leurs choix. Et bien... oui. James Harden a été pris en dernière position, KD prenant soigneusement soin de l'éviter pour prendre Rudy Gobert avec son ultime pick, laissant son désormais ex-coéquipier dans la team LeBron.

Kevin Durant picks Gobert over James Harden last and LeBron is laughing pic.twitter.com/dm3jSUJ3cJ — Alex (@dbs408) February 11, 2022

Team LeBron

Le cinq de départ, dans l'ordre de sélection :

LeBron James (Los Angeles Lakers) - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Stephen Curry (Golden State Warriors) - DeMar DeRozan (Chicago Bulls) - Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Les remplaçants, sur le même mode opératoire :

Luka Doncic (Dallas Mavericks) - Darius Garland (Cleveland Cavaliers) - Chris Paul (Phoenix Suns) - Jimmy Butler (Miami Heat) - Donovan Mitchell (Utah Jazz), Fred VanVleet (Toronto Raptors), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), James Harden (Philadelphie Sixers).

Team KD

Le cinq de départ, dans l'ordre de sélection :

Joel Embiid (Philadelphie Sixers) - Ja Morant (Memphis Grizzlies) - Jayson Tatum (Boston Celtics) - Trae Young (Atlanta Hawks) - Andrew Wiggins (Golden State Warriors).

Les remplaçants, sur le même mode opératoire.

Devin Booker (Phoenix Suns) - Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) - Zach LaVine (Chicago Bulls) - Dejounte Murray (San Antonio Spurs) - Khris Middleton (Milwaukee Bucks) - Rudy Gobert (Utah Jazz).