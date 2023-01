All-Star Game : Les capitaines vont choisir leurs joueurs en face-à-face

La NBA continue de modifier petit à petit le format du All-Star Game. Les matches inter-Conférences ont disparu depuis déjà quelques années et ont laissé place à un duel entre les sélections des deux capitaines. Les deux joueurs ayant reçu le plus de votes de la part du public tirant au sort leurs joueurs lors d’une draft télévisée.

Mais pour reproduire du mieux possible l’ambiance playground, la ligue a décidé que les formations seront faites au dernier moment… sur le terrain ! Les capitaines vont donc choisir leurs joueurs tour à tour, en face-à-face. Ça promet déjà quelques moments drôles. Au dernier pointage, LeBron James et Giannis Antetokounmpo s’apprêtait une fois de plus à endosser cette responsabilité.

The @NBA and @TheNBPA announced today that TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 #NBAAllStar Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/SuEw4mvfEE

— NBA (@NBA) January 25, 2023