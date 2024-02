All-Star Game : Trois nouveaux à l’Est, les Kings et Trae Young snobés

Les coaches ont choisi leurs remplaçants pour le All-Star Game 2024 du 18 février prochain.

A l'Ouest, on savait déjà que Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Kevin Durant et Nikola Jokic débuteraient la rencontre. A ce cinq de départ, s'ajouteront donc :

- Stephen Curry (Golden State Warriors)

- Kawhi Leonard et Paul George (Los Angeles Clippers)

- Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

- Devin Booker (Phoenix Suns)

- Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Aucun nouveau All-Star n'est à signaler. Aucun joueur des Kings non plus, De'Aaron Fox et Domantas Sabonis n'ayant pas été retenus malgré leur belle saison. Idem pour Rudy Gobert, qui voit ses deux camarades KAT et Anthony Edwards passer le cut.

Les titulaires : Luka Doncic - Shai Gilgeous Alexander - LeBron James - Kevin Durant - Nikola Jokic

A l'Est, le cinq de départ était, on le savait déjà, composé de Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Se joindront à la fête, 2 févier 20123. Avec eux, évolueront désormais :

- Paolo Banchero (Orlando Magic), Tyrese Maxey (Philadelphie Sixers) et Jalen Brunson (New York Knicks), les trois néophytes

- Jaylen Brown (Boston Celtics)

- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

- Bam Adebayo (Miami Heat)

- Julius Randle (New York Knicks).

Trae Young a sans doute pâti des résultats décevants des Hawks.