L’Allemagne sacrée championne du monde au bout du suspense !

Allemagne - Serbie : 83-77

Le basket est un sport qui se joue à cinq contre cinq et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. En tout cas depuis 2023. Déjà éblouissante mais finalement troisième de son Eurobasket l’année dernière, la Mannschaft a concrétisé les belles promesses de l’été précédent en décrochant son premier titre majeur. Et quel sacre ! Les Allemands ont remporté la Coupe du Monde FIBA en venant à bout de la Serbie (83-77) ce dimanche à Manille, aux Philippines.

Deutschland über alles

Une victoire logique tant les joueurs de Gordie Hebert ont fait forte impression tout au long du tournoi. Invaincus sur l’ensemble de la compétition, ils sont allés chercher leur première médaille d’Or en surfant sur la performance fantasque de Dennis Schroder, auteur de 28 points sur cette rencontre au sommet. Le néo-meneur des Toronto Raptors a notamment endossé le costume de super héros en inscrivant un panier terriblement important dans les derniers instants, alors que les Serbes semblaient en mesure de réussir un comeback surprenant dans le quatrième quart-temps. Mais Schroder a encore une fois pris de vitesse son vis-à-vis pour aller conclure au cercle à 21 secondes du buzzer final. C’est aussi lui qui a scellé le succès sur la ligne des lancers-francs.

Bien que moins chargées en talents NBA en comparaison de Team USA et Team Canada, les deux formations qui se sont disputées la petite finale plus tôt dans la journée, l’Allemagne et la Serbie ont montré dès les premières minutes pourquoi et comment elles se sont hissées jusqu’au match pour le titre. Entre l’intensité, l’adresse infernale ou encore le peu de déchets, il y avait tous les ingrédients d’une superbe finale lors des vingt premières minutes, conclues dos-à-dos (47-47).

Le rouleau compresseur allemand mis en marche

Franz Wagner (19 points) et ses partenaires ont attaqué la deuxième mi-temps avec encore plus d’agressivité défensive. Leurs adversaires n’ont pas pu suivre le rythme, à l’image d’un Bogdan Bogdanovic limité à 2 petits points au retour des vestiaire, contre 15 avant la pause. La défense allemande a étouffé les porteurs de ballon serbe. Et c’est dans le troisième quart-temps que l’écart s’est enfin creusé, avec un 22-10 en faveur des Germaniques. Ils ont compté jusqu’à 12 points d’avance (69-57, 29e minute) sur un trois-points plein d’audace de ce même Wagner alors que l’escouade de Svetislav Pesic avait très bien défendu.

Un temps sonnée, la Serbie n’a pas baissé les bras. Elle s’est reposée sur le poignet d’un Aleksa Avramovic déchaîné dans le money time. Le meneur a enchaîné les paniers primés et il a ramené les siens à 4 (73-69, 35e) puis à 3 longueurs (78-75, 38e). Puis Schroder est passé par là pour calmer ses adversaires et pour guider l’Allemagne sur le trône de la hiérarchie du basket mondial.