Allen Iverson a réclamé de la weed au champagne, Al Harrington a exaucé son souhait

Al Harrington, l'ancien joueur NBA, s'y connaît en matière de weed. Il est depuis quelques années à la tête d'une entreprise spécialisée en la matière et valorisée à près d'un milliard de dollars. C'est vers lui que s'est tourné Allen Iverson pour commercialiser sa propre variété, la "Iverson 96".

Mais avant de faire affaire avec "The Answer", Harrington souhaitait que l'intéressé lui assure qu'il consommerait lui-même la weed en question, dans un souci de crédibilité. Réponse d'Allen Iverson : oui, mais seulement s'il parvient à lui donner "le goût du Dom Perignon", le célèbre champagne français.

Al Harrington bientôt milliardaire... grâce à son business de cannabis !

Harrington est un homme de défi et il est parvenu, avec l'aide des chimistes de son entreprise, à recréer le goût du champagne. C'est ce qu'il a expliqué à Gilbert Arenas dans son podcast "No Chill".

"Allen Iverson fumait pendant un temps, puis il a arrêté. Il m'a donc dit : 'si tu arrives à faire de la weed avec un goût de champagne, je le ferai'. Je me suis penché sérieusement dessus et on a réussi, grâce à des gens avec lesquels on travaille, à génétiquement y arriver.

Des composants du truc font que lorsque tu allumes ton joint, tu as littéralement l'impression de siroter du champagne".