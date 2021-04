Allen Iverson parle de son crossover légendaire sur Michael Jordan

Allen Iverson a fait des débuts fracassants en NBA. Premier choix de la draft 1996, à une époque où les pivots étaient choisis avant tout le monde, le petit arrière scoreur des Philadelphia Sixers s’est vite imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques du championnat. En plus de faire exploser les défenses soir après soir – 23,5 points de moyenne pour sa première saison dans la ligue – il a aussi donné le tournis aux stoppeurs les plus féroces. Même Michael Jordan a pris son crossover. Et quel crossover. Légendaire.

Une action mythique sur laquelle « The Answer » est revenue à l’occasion d’un documentaire en deux parties sur sa promotion, considérée comme l’une des plus fortes de l’Histoire, si ce n’est la plus forte, avec Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, etc.

« Je me souviens que j’avais l’habitude de dire à mes amis et à ma famille que je tenterai un move s’il se retrouvait sur moi. Je suis sorti d’un écran et j’ai entendu Phil Jackson dire à Mike d’aller sur moi. Le reste appartient à l’Histoire. Mais je ne m’en suis pas rendu compte sur le moment. Je n’avais pas imaginé que ça allait prendre cette ampleur. C’est seulement après, au restaurant, quand j’ai vu l’action tourner en boucle que j’ai réalisé », confie AI.

Un move iconique pour un joueur tellement spécial… L’un des nombreux moments vraiment à part de la carrière si riche d’Allen Iverson.

Allen Iverson : son cross culte sur Michael Jordan a 24 ans…