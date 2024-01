Le guard star actuel avec qui Allen Iverson aurait voulu jouer

Allen Iverson se serait bien imaginé former un backcourt dévastateur avec Luka Doncic dans la NBA d'aujourd'hui.

Contrairement à d'autres légendes NBA, Allen Iverson montre toujours beaucoup d'amour, de respect et d'admiration envers les superstars actuelles de la ligue. Il n'y a pas de jalousie. C'est pourquoi c'est toujours intéressant quand il s'exprime sur les joueurs d'une époque qui n'est pas la sienne. Rachel Nichols lui a demandé avec quel guard star il aurait aimé former un backcourt de folie.

« J’aurais aimé jouer avec Luka. C’est un meneur de grande taille donc j’aurais quand même pu jouer arrière, il aurait défendu sur les postes deux et moi sur les postes un. Je pense que notre duo aurait été meurtrier. »

On valide. C'est sûr qu'un tel duo aurait fait des ravages avec Luka Doncic à la création et Allen Iverson à la finition. Après, ça ressemble un petit peu à ce qui est en place aux Dallas Mavericks justement. Kyrie Irving a des points communs avec l'ancienne icône des Philadelphia Sixers. Un excellent handle, des layups incroyables, des lacunes en défense... ça donne une idée de ce qu'aurait pu donner un tandem avec Luka et AI.